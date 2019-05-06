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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Глава WADA: критики восстановления статуса РУСАДА преследуют политические цели

Крейг Риди заявил, что он должен руководствоваться логикой, разумом и буквой закона
Глава WADA Крейг Риди EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Глава WADA Крейг Риди
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 6 мая. Критика решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) носит политический, а не спортивный характер. Такое мнение высказал в понедельник глава WADA Крейг Риди, слова которого приводит Inside the Games.

После того, как WADA вернуло статус соответствия РУСАДА, несколько национальных антидопинговых организаций (NADO) выступили с критикой данного решения.

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"Большинство из них начинает осознавать, что смысла жаловаться на то, что мы сделали, нет, - сказал Риди. - Потому что альтернативным решением для многих NADO, как кажется сейчас, было бы вообще никогда не восстанавливать Россию. Должен сказать, что некоторые NADO действовали исключительно на политической основе, а не на практической. Мы живем в мире, полном политики, и каждый имеет право на свои взгляды, но я, как президент WADA, должен руководствоваться логикой, разумом и буквой закона".

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года. Также до 30 июня 2019 года должны быть переданы для перепроверки все подозрительные допинг-пробы из московской лаборатории.

Позднее аудиторы WADA постановили, что РУСАДА устранило все выявленные ранее недостатки.

Теги
Риди, КрейгДопинг-скандал вокруг российского спорта
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