Допинг-пробы из Москвы прибыли в аккредитованную WADA лабораторию за пределами РФ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Допинг-пробы, вывезенные экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) из московской антидопинговой лаборатории, доставлены в одну из зарубежных лабораторий, аккредитованных WADA. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, перепроверку вывезенных из РФ допинг-проб планируется проводить в аккредитованной WADA антидопинговой лаборатории в швейцарской Лозанне. Эксперты Всемирного антидопингового агентства 30 апреля завершили работу по получению допинг-проб московской лаборатории. Всего было получено 2262 образца в 4524 контейнерах (пробы A и B).

"Пробы из московской антидопинговой лаборатории прибыли в одну из аккредитованных WADA лабораторий, которая находится за пределами России", - сообщил сотрудник пресс-службы WADA.

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года. Также до 30 июня 2019 года должны быть переданы для перепроверки все подозрительные допинг-пробы из московской лаборатории.