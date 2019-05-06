СМИ: тренер "Реала" Зидан недоволен игрой футболиста Модрича

ТАСС, 6 мая. Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан недоволен игрой полузащитника команды хорвата Луки Модрича. Об этом в понедельник сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на AS.

По информации издания, Зидан сомневается в том, что 33-летний Модрич может принести пользу испанской команде, так как пик его карьеры пройден. Контракт с Модричем рассчитан до лета 2020 года. На данный момент его трансфер оценивается в €25 млн (по данным портала Transfermarkt).

Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из английского "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне футболист провел 44 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Также он выступал за хорватские "Динамо" и "Интер" и боснийский "Зриньски". В составе сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где его команда уступила французам (2:4).