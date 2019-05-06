Матч Единой лиги ВТБ ЦСКА - "Нижний Новгород" начнется с минуты молчания

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Второй матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ по баскетболу между московским ЦСКА и "Нижним Новгородом" начнется с минуты молчания в память о трагедии в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦСКА.

Главное о ЧП в Шереметьево

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Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

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Встреча состоится в Москве в УСК ЦСКА имени Гомельского 6 мая, начало - 19:00 мск. Счет в серии до трех побед - 1-0 в пользу ЦСКА.

"ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево, - говорится в сообщении. - Сегодняшний матч начнется с минуты молчания".

В воскресенье в аэропорту Шереметьево в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" "Сухой Суперджет", следовавшего рейсом Москва - Мурманск, погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек.