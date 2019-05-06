Руководство РФС и ветераны футбола возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, заместитель генерального директора РФС Александр Зорков, а также ветераны отечественного футбола возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

В церемонии приняли участие бывшие футболисты московского "Спартака" Александр Мирзоян, Сергей Ольшанский, Николай Киселев, Виктор Папаев, московского "Динамо" Владимир Пильгуй и столичного ЦСКА Валентин Афонин, а также вдова бывшего вратаря московского "Динамо" Льва Яшина Валентина Яшина, вдова бывшего вратаря "Спартака" Владимира Маслаченко Ольга Маслаченко и дочь основателя "Спартака" Николая Старостина Елена Старостина.

"Эта победа была достигнута огромной ценой, и этот праздник безумно важен для российского человека. Пускай закроют рот все те, кто пытается умалить значимость победы, достигнутой нашей страной в этой ужасной войне. Если бы не мы, то вся Европа была бы покорена. Все мы обязаны вечно чтить память тех, кто пал в битве за нашу свободу", - сказал Симонян.