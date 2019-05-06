Симонян: наставник ФК "Зенит" Семак стал блестящим тренером

В субботу "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1, а занимающий второе место "Локомотив" проиграл тульскому "Арсеналу" (0:2). За три тура до окончания первенства подопечные 43-летнего Семака обеспечили себе чемпионство, оторвавшись от "Локомотива" на девять очков и имея лучший баланс личных встреч.

"Я от всей души поздравляю всех зенитовцев с победой в чемпионате России, здорово, когда у нас каждый год новый чемпион. Особенно я рад за Семака, он прошел блестяще курсы на получение лицензии тренера, в итоге стал блестящим тренером. Семак проповедуют правильный стиль игры в футбол, тот, которому он сам придерживался, когда был футболистом", - сказал Симонян.

Также Симонян заявил, что у "Зенита" мало шансов выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне. "Мы уступаем клубам ведущих чемпионатов, они собирают лучших футболистов, поэтому нашим командам, даже таким, как "Зенит", пока трудно бороться за победу в этом турнире", - сказал он.

Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года, это чемпионство стало для него первым в качестве главного тренера. В качестве футболиста он становился чемпионом России в составе ЦСКА (2003), казанского "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2010, 2011/12). После завершения карьеры Семак вошел в тренерский штаб петербургского клуба, став чемпионом России сезона-2014/15 в качестве помощника главного тренера, когда "Зенит" тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш.