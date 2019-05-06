СМИ: AIBA может обратиться в суд в случае запрета МОК на проведение турниров до ОИ

ТАСС, 6 мая. Международная ассоциация бокса (AIBA) может подать в суд, если Международный олимпийский комитет (МОК) запретит организации проводить турниры в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом в понедельник сообщила британская газета The Guardian.

30 ноября прошлого года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова из Узбекистана на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. 22 марта стало известно, что Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA, исполняющим обязанности президента организации был назначен марокканец Мохаммед Мустасан.

4 мая глава МОК Томас Бах сообщил, что турнир по боксу на Олимпиаде-2020 может провести альтернативная организация, если AIBA потеряет признание МОК. 22 мая на заседании исполнительного совета в Лозанне МОК предоставит свои рекомендации о потенциальных мерах и санкциях в отношении AIBA на основании данных расследования.

Мустасан сообщил о возможности обращения в суд в письме исполкому AIBA. Также марокканец призвал членов организации провести внеочередное заседание исполкома 15 мая. Позднее во втором письме Мустасан призвал не придавать значения словам из первоначального письма, но AIBA подтвердила вероятность судебного разбирательства.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.