РУСАДА удовлетворено решением "Зенита" оштрафовать Ивановича за инцидент при сдаче проб

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) удовлетворено решением руководства футбольного клуба "Зенит" наложить штраф на игрока Бранислава Ивановича после некорректного поведения во время процедуры допинг-контроля. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Конфликтная ситуация возникла между сербским защитником "Зенита" Ивановичем и допинг-офицером РУСАДА во время проведения допинг-теста после одного из апрельских матчей.

"РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока "Зенита" Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован", - сказала Пахноцкая.

В прошлом году футболист московского "Локомотива" Игорь Денисов во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования оскорбил инспектора допинг-контроля, за что был оштрафован на 1 млн рублей руководством клуба.