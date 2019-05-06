Все вторые матчи 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания

ТАСС, 6 мая. Все вторые матчи серий 1/4 финала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о трагедии в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба турнира.

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Вторые матчи серий до трех побед 1/4 финала ЦСКА (Москва) - "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Химки" - "Астана" (Казахстан) пройдут с 6 по 7 мая. Также с минуты молчания начнется встреча между эстонским "Калевом" и казанским УНИКСом, который состоится 8 мая и будет третьим в серии.

"Матчи 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, запланированные на 6, 7 и 8 мая, начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе, - говорится в сообщении. - Единая лига ВТБ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших".

В воскресенье в аэропорту Шереметьево в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" "Сухой Суперджет", следовавшего рейсом Москва - Мурманск, погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек.