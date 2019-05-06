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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Фарфан досрочно завершил сезон из-за травмы

Нападающий повредил заднюю поверхность бедра
Джефферсон Фарфан Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Джефферсон Фарфан
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Локомотива" Джефферсон Фарфан досрочно завершил сезон из-за травмы, полузащитник Дмитрий Тарасов может вернуться в строй к матчу Олимп - Кубка России против "Ростова". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного клуба.

"Фарфан, к сожалению, закончил сезон из-за травмы задней поверхности бедра. У Тарасова микроповреждение, но к Кубку должен быть готов", - сообщили в пресс-службе.

Ответная встреча полуфинала Олимп - Кубка России состоится 15 мая, "Локомотив" на выезде сыграет с "Ростовом". Первый матч завершился со счетом 2:2.

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