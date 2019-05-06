Футболист "Ливерпуля" Салах не сыграет с "Барселоной" в ответном матче полуфинала ЛЧ

ТАСС, 6 мая. Нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах не примет участия в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба английского клуба.

26-летний нападающий получил травму головы 4 мая в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2), египтянин покинул поле на носилках. Также встречу пропустит бразильский форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино, который продолжает восстановление от мышечной травмы.

В текущем сезоне Салах провел 50 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 26 голов и отдав 13 результативных передач. В январе 2019 года футболист во второй раз подряд был признан лучшим игроком года в Африке.

В первом матче, который прошел 1 мая, "Ливерпуль" на выезде уступил "Барселоне" со счетом 0:3. Ответная встреча состоится во вторник в Ливерпуле.