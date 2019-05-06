"Спартак" продлил контракт с хоккеистом Хохлачевым

ТАСС, 6 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал новое соглашение с нападающим Александром Хохлачевым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного клуба.

Новый контракт 25-летнего нападающего рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Хохлачев выступает за "Спартак" с 2017 года. В двух последних сезонах он стал лучшим бомбардиром команды. В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате он провел 54 матча и набрал 37 (18 шайб + 19 передач) очков. В плей-офф на его счету один результативный пас в шести играх.

"Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в таблице Западной конференции, в плей-офф столичная команда уступила петербургскому СКА в серии первого раунда со счетом 2-4.