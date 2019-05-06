Немец Брых рассудит "Аякс" и "Тоттенхэм" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 6 мая. Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом обслужит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов по футболу между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэмом". Об этом в понедельник сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного арбитра на матче станут Марк Бош и Штефан Лупп, резервный судья - Дениз Айтекин. Видеоассистентом рефери назначен Бастиан Данкерт, ассистентом видеомопощника станет Марко Фритц.

30 апреля "Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0, гол на 15-й минуте забил Донни ван де Бек. Ответная встреча состоится 8 мая в Амстердаме.

Ранее УЕФА объявил о назначении судей на другой ответный матч полуфинала между английским "Ливерпулем" и испанской "Барселоной". На игре будет работать бригада во главе с турком Джюнейтом Чакыром, ассистентами рефери будут его соотечественники Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Резервным судьей назначен португалец Артур Диаш. Видеоассистентом главного арбитра станет немец Феликс Цвайер, помощником видеоассистента назначен его соотечественник Саша Штегеманн.

"Ливерпуль" в первом матче в гостях уступил "Барселоне" (0:3), ответная встреча команд пройдет во вторник в Ливерпуле.