Ряд европейских клубов намерены летом приобрести футболиста "Ахмата" Мохаммади

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Несколько европейских футбольных клубов, в том числе английских, заинтересованы в приобретении иранского защитника грозненского "Ахмата" Милада Мохаммади в ближайшее трансферное окно. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в агентстве, представляющем интересы футболиста.

Текущий контракт 25-летнего защитника с "Ахматом" истекает летом 2019 года.

"В Мохаммади заинтересованы много клубов из Европы, в том числе несколько английских команд. Конкретнее пока сказать ничего не можем", - сообщили в агентстве.

Мохаммади перешел в "Ахмат" из иранского "Рах Ахан" в 2016 году. В составе грозненского клуба игрок провел 79 матчей, став автором трех голов. За сборную Ирана футболист сыграл в 28 встречах.