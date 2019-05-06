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КХЛ

Трехкратный чемпион мира Калинин подписал контракт с ХК "Трактор"

Соглашение рассчитано на один год

ТАСС, 6 мая. Защитник Дмитрий Калинин заключил однолетний контракт с челябинским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

38-летний хоккеист покинул московский "Спартак" 30 апреля после истечения действия контракта.

"Игрок авторитетный и на площадке, и в раздевалке. Его опыт и мастерство обязательно пригодятся команде, особенно молодым хоккеистам", - сказал генеральный директор клуба Борис Видгоф.

Калинин выступал за "Трактор" с 1996 по 1998 год. Также он выступал за "Баффало", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Финикс" (ныне - "Аризона") в Национальной хоккейной лиге.

В КХЛ россиянин также выступал за уфимский "Салават Юлаев", в составе которого стал победителем Кубка Гагарина (2011), также Калинин становился победителем турнира в составе петербургского СКА (2015).

В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира (2008, 2009, 2012 гг.), дважды - серебряным призером (2002, 2010) и один раз бронзовым (2005).

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