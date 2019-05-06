Пожизненно дисквалифицированный за допинг борец Алиакбари подписал контракт с UFC

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пожизненно дисквалифицированный за употребление допинга иранский борец Амир Алиакбари подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщили в российской организации Absolute Championship Akhmat (ACA).

"Нам поступила информация о том, что Алиакбари подписан в UFC", - сказал собеседник агентства.

Алиакбари является чемпионом мира и чемпионом Азии по греко-римской борьбе. В 2013 году он был пожизненно дисквалифицирован Объединенным миром борьбы (тогда - Международной федерацией объединенных стилей борьбы) за употребление стероидов.

В ММА спортсмен выступает с 2015 года. Всего на счету 31-летнего спортсмена 10 побед и одно поражение. До недавнего времени спортсмен выступал в ACA.