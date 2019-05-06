Российская организация ACA обвинила бойца Алиакбари в нарушении условий контракта

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Иранский боец Амир Алиакбари подписанием соглашения с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) нарушил условия контракта с Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом ТАСС заявил президент ACA Алексей Яценко.

В понедельник в промоушене ACA сообщили, что Алиакбари подписал контракт с UFC.

"Иранский боец лиги ACA Амир Алиакбари заявил о подписании контракта с промоушеном UFC, забыв, что у него есть действующее соглашение с лигой АСА, - сказал Яценко. - Мы напомнили забывчивому спортсмену о его обязательствах, а также уведомили вице-президента UFC Шона Шелби и матчмейкера Мика Мэйнарда о нарушении данным бойцом эксклюзивного соглашения с нашей организацией. Нами были отправлены все документы, подтверждающие обязательства Алиакбари перед нашей лигой".

"Ждем объяснений от бойца и ответ руководства UFC по данному вопросу и оставляем за собой право принять соответствующие меры по защите интересов нашей лиги", - добавил собеседник агентства.

Алиакбари является чемпионом мира и чемпионом Азии по греко-римской борьбе. В 2013 году он был пожизненно дисквалифицирован Объединенным миром борьбы (тогда - Международной федерацией объединенных стилей борьбы) за употребление стероидов.

В ММА спортсмен выступает с 2015 года. Всего на счету 31-летнего спортсмена 10 побед и одно поражение.