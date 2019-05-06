Следующее заседание рабочей группы IBU по восстановлению СБР может пройти в начале июля

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следующая встреча рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) и Союза биатлонистов России (СБР) по восстановлению в правах СБР может состояться в начале июля. Об этом сообщил ТАСС в понедельник исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

В понедельник в Москве прошло совместное заседание рабочей группы IBU и СБР по восстановлению СБР.

"Есть прогресс по восстановлению СБР: из 12 критериев, сформулированных в декабре прошлого года, восемь уже выполнены, два критерия, касающиеся финансов, будут обсуждаться, так как информация по ним получена только вчера, а два критерия достаточны туманны в своих формулировках. Либо мы получим от IBU более конкретные формулировки, либо просто не сможем их выполнить. Первый критерий касается включения нашего представителя в медицинский комитет IBU, который еще не сформирован, мы можем лишь подобрать заранее кандидатуру, но работать кандидату будет негде. Во втором говорится, что IBU может по своему усмотрению время от времени вносить изменения в критерии восстановления СБР на основе собственных доказательств и выводов, а мы, в свою очередь, предложили либо заменить этот критерий, либо запросить более конкретный", - сказал Голиков.

"Пока еще не назначена дата следующей встречи рабочей группы, но предположительно это будет в начале июля. В начале июня будет заседание исполкома IBU, после чего мы надеемся получить какие-то результаты. Скорее всего, встреча будет касаться четырех оставшихся пунктов, но предполагаю, что мы эти вопросы решим раньше, так как договорились, что будем вести по ним переписку. В целом прогресс есть: представители IBU, входящие в эту группу согласились с теми доводами, которые мы им предъявили по результатам того, что нами было сделано".

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. В середине ноября было принято решение создать рабочую группу по восстановлению СБР, в которую вошли представители IBU, СБР, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Олимпийского комитета России. Международный союз биатлонистов тогда же представил необходимые для восстановления в правах российской организации 12 критериев, которые разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами.