Перенесший сердечный приступ Касильяс выписан из больницы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс выписан из больницы. Об этом в понедельник сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

1 мая Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки "Порту". В марте голкипер на год продлил контракт с "Порту".

"Я пока не принял решение о своем будущем, важно, что я нахожусь здесь и хорошо себя чувствую, но теперь настало время для отдыха. Сколько времени это займет? Не знаю, возможно, две недели или два месяца. Это не имеет значения, важно, что я здесь", - сказал 37-летний Касильяс.

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из мадридского "Реала", воспитанником которого он является. В составе "Реала" он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010) и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).