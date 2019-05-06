СБР ожидает двухлетней дисквалификации для биатлонистки Васильевой

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) считает, что спортсменка сборной России Маргарита Васильева будет отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом заявил ТАСС в понедельник исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

27-летней Васильевой грозит дисквалификация за систематический пропуск внесоревновательного тестирования. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) в апреле отказалось принять объяснения спортсменки о случайном характере пропуска в феврале третьего за последние 12 месяцев допинг-теста.

"Решение по Васильевой принимает IBU, там нечего обсуждать - она нарушила антидопинговые правила и получила три флажка. По нашим предположениям, это будет дисквалификация на два года, решение возможно будет обжаловать, но, боюсь, что не будет никаких перспектив. Она несет за это персональную ответственность, почему-то остальные спортсмены сборной России заполняют систему АДАМС, а она - нет. СБР уже никак не сможет ей помочь в обжаловании решения, потому что факты нарушений налицо, обращаться за помощью можно было до третьего флажка", - сказал Голиков.

Третий допинг-тест Васильева пропустила 4 февраля. Свою ошибку она объясняла тем, что не сумела правильно заполнить информацию в системе АДАМС, на которую ориентируются допинг-офицеры. Спортсменка указала, что находилась в Красноярске, но в этот день она летела на этап Кубка мира в Канаду.