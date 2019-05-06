Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в миксте

ТАСС, 6 мая. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли произвольную программу в соревнованиях смешанных дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Пекине.

Результат победителей составил 92,9667 балла. Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджо Минизини (90,3333), третьими стали японцы Юми Адати и Ацуси Абе (88,0000). Ранее Гурбанбердиева и Мальцев заняли первое место в технической программе.

Мировая серия состоит из восьми этапов и суперфинала, который пройдет в Будапеште с 14 по 16 июня.

Соревнования в Пекине завершатся 6 мая. Следующий этап Мировой серии пройдет в американском Гринсборо с 24 по 26 мая.