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КХЛ

Решение об уходе тренера Козлова из ХК "Химик" еще не принято

По данным СМИ, он может войти в тренерский штаб "Авангарда"

ТАСС, 6 мая. Решение об уходе Вячеслава Козлова с поста главного тренера воскресенского "Химика", выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), пока не принято. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе клуба.

Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что Козлов займет место канадца Майка Пелино в тренерском штабе клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" (Омск).

"Пока что Козлов официально является главным тренером "Химика". Да, существует информация, что у него есть предложение из "Авангарда", но окончательное решение будет принято позднее", - заявили в пресс-службе воскресенского клуба.

Козлов возглавляет "Химик" с 2017 года. В прошедшем сезоне ВХЛ клуб занял девятое из 29 мест в регулярном чемпионате и вылетел в первом раунде плей-офф. "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии ЦСКА (0-4), в первый сезон под руководством канадского специалиста Боба Хартли.

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