Гандбольный тренер Трефилов провел первую тренировку после операции на сердце

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгений Трефилов провел первую после операции тренировку. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

"Евгений Васильевич проводит первую тренировку в "Кубани", - сказал Шишкарев.

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

Трефилову 63 года. Он возглавляет "Кубань" с 2016 года. Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, а также золото и серебро Олимпийских игр.

"Кубань" 16 мая проведет первый матч противостояния за бронзовые медали чемпионата России против подмосковной "Звезды".