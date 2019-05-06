"Авангард" вошел в топ-15 клубов мира по популярности в Instagram в апреле

ТАСС, 6 мая. Омский "Авангард" занял 15-е место по популярности среди хоккейных клубов мира в социальной сети Instagram в апреле. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба омского клуба.

В апреле Instagram омского клуба насчитал 973 тысячи взаимодействий с болельщиками, что включает в себя комментарии, лайки и репосты пользователей. "Авангард" стал самым популярным клубом КХЛ, всего в рейтинге представлены 30 команд. Уфимский "Салават Юлаев" стал 26-м (413 тысяч взаимодействий), казанский "Ак Барс" расположился на 29-й строчке (311).

Первое место в рейтинге занял клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" (4 млн 50 тыс.), вторую и третью строчку также заняли клубы НХЛ - "Торонто" (3 млн 860 тыс.) и "Бостон" (3 млн 230 тыс.) соответственно.

В прошедшем сезоне "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии московскому ЦСКА со счетом 0-4.