Гендиректор гандбольной "Кубани" считает, что Трефилов еще не готов полноценно работать

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер женского гандбольного клуба "Кубань" Евгений Трефилов еще не готов полноценно вернуться к работе с командой. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Сергей Вальтер.

В понедельник 63-летний Трефилов провел первую за два с половиной месяца тренировку с гандболистками "Кубани". 19 февраля он перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

"Трефилов сегодня провел первую полноценную часовую тренировку с командой. Второй час с командой работал его помощник Денис Сайфулин. Мы поговорили с Трефиловым о работе клуба, наших повседневных делах, о предстоящих матчах за третье место (чемпионата России). Пока, конечно, рановато [полноценно возвращаться к работе] - будет постепенно наращивать".

Гендиректор "Кубани" затруднился назвать точные сроки возвращения Трефилова к работе с командой. "Человек находился почти два месяца в больнице, все это время был постельный режим. Ладно, хоть час проработал. Думали, что будет больше, но он устал", - добавил он.

"Кубань" 16 мая проведет первый матч противостояния за бронзовые медали чемпионата России против подмосковной "Звезды".

Трефилов возглавляет "Кубань" с 2016 года. Также он является главным тренером женской сборной России. Под его руководством команда стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, а также золото и серебро Олимпийских игр.