Россиянка Хаутова не выступит в Гран-при PFL из-за проблем с американской визой

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянка Светлана Хаутова не выступит в Гран-при Профессиональной бойцовской лиги (PFL) из-за проблем с визой США. Об этом ТАСС в понедельник сообщил менеджер спортсменки Сергей Гибелев.

Хаутова должна была провести бой 9 мая в Нью-Йорке с двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо американкой Кайлой Харрисон.

"Визовые адвокаты из США, занимающиеся визой Светланы, не смогли записать ее на интервью в посольство до вылета. Сегодня должен был быть вылет. Записали только на 4 июня", - сказал Гибелев.

Он также уточнил, что контракт россиянки с PFL продолжает действовать и она сможет выйти на замену, если кто-то из участниц не сможет выступить в других турнирах организации.

В активе Хаутовой, выступающей в полусреднем весе, две победы и ни одного поражения в ММА.