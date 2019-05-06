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Базаревич: шансы ЦСКА, "Реала" и "Фенербахче" на победу в Евролиге равны

В "Финале четырех" также выступит турецкий "Эфес"

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА, испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче" имеют равные шансы на победу в "Финале четырех" Евролиги. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

В полуфинале ЦСКА сыграет с "Реалом". "Фенербахче" встретится с турецким "Эфесом".

"У "Эфеса" в предстоящем "Финале четырех" шансов поменьше, чем у остальных. Шансы "Реала", ЦСКА и "Фенербахче" равны", - сказал Базаревич.

"Реал" является действующим победителем Евролиги. "У испанцев помощнее передняя линия, а у армейцев разнообразнее. Сейчас трудно спрогнозировать (предстоящий матч). ЦСКА стабильнее прошел регулярный чемпионат, но не факт, что "Реал" так провел "регулярку" из-за собственных целей и задач", - добавил Базаревич.

"Финал четырех" пройдет в испанской Витории. Полуфинальные матчи пройдут 17 мая. Финал и матч за третье место - 19 мая.

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