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Единая лига ВТБ

"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Счет в серии стал равным - 1-1

ТАСС, 6 мая. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" обыграли петербургский "Зенит" со счетом 70:69 во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Зенита" Джален Рейнольдс, набравший 15 очков. В составе "Локомотива-Кубани" больше всех очков набрал центровой Мустафа Фалль (12).

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в аэропорту Шереметьево.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги "Локомотив-Кубань" занял четвертое место, одержав 17 победы и потерпев девять поражений. "Зенит" стал пятым при 15 победах и 11 поражениях.

Серии 1/4 финала проходят до трех побед, счет в серии 1-1. Третий матч состоится в Санкт-Петербурге 9 мая.

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