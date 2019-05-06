Ватутин: ЦСКА важно без травм завершить серию с "Нижним Новгородом" в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. ЦСКА важно завершить четвертьфинальную серию Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода" без травм и в хорошем настроении подойти к "Финалу четырех" Евролиги. Об этом ТАСС сказал президент армейского клуба Андрей Ватутин.

В понедельник ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" (86:66) во втором матче четвертьфинала и повел со счетом 2-0 в серии до трех побед. Третий матч состоится в Нижнем Новгороде 9 мая.

"Сейчас важно завершить дело - выйти в полуфинал Единой лиги ВТБ, подойти к "Финалу четырех" Евролиги без травм и в хорошем настроении. "Нижний" - команда неуступчивая, понятно, что у них много проблем, связанных с травмированными игроками, но я уверен, что 9 мая на своей арене они дадут нам бой", - сказал Ватутин.

"Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА, испанского "Реала", турецких "Фенербахче" и "Анадолу Эфес" пройдет в испанской Витории 17-19 мая.