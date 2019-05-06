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Родригес: победа в Евролиге является основной задачей баскетболистов ЦСКА в сезоне

Защитник армейцев отметил, что все команды предельно мотивированы на успешное выступление в "Финале четырех"
Серхио Родригес Валерий Шарифулин/ТАСС
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Серхио Родригес
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа в баскетбольной Евролиге является основной целью ЦСКА, команда будет усердно готовиться к стартующему 17 мая "Финалу четырех". Такое мнение ТАСС в понедельник высказал испанский защитник армейцев Серхио Родригес.

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"Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА, испанского "Реала", турецких "Фенербахче" и "Анадолу Эфес" пройдет в испанской Витории 17-19 мая.

"Финал четырех" - это всегда большое событие, все команды максимально мотивированы, шансы примерно равны. Но мы знаем нашу основную цель - это победа в Евролиге. Так что в оставшиеся до "Финала четырех" дни мы будем усердно готовиться, - сказал Родригес. - По ходу сезона мы хорошо выступали и здорово вносили коррективы в игру после неудач".

В понедельник ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" (86:66) во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ и повел со счетом 2-0 в серии до трех побед. "Сейчас важно завершить серию с "Нижним Новгородом". Успешное выступление в Единой лиге ВТБ также наша задача", - добавил Родригес.

Третий матч состоится в Нижнем Новгороде 9 мая.

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