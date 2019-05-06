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Кузнецова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в Мадриде

Россиянка уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 3:6
Светлана Кузнецова AP Photo/Seth Wenig
Описание
Светлана Кузнецова
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 7 апреля. Россиянка Светлана Кузнецова уступила швейцарке Белинде Бенчич в матче второго круга турнира серии Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Общий призовой фонд соревнований составляет €7 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользе Бенчич. Матч продолжался 2 часа 9 минут. Соперницы провели пятую очную игру на турнирах под эгидой WTA. Теперь на счету швейцарской теннисистки четыре победы, россиянка оказывалась сильнее всего один раз.

В 2012 году Кузнецова выходила в финал турнира в Мадриде. Тогда россиянка уступила чешке Петре Квитовой. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Квитовой.

В следующем круге Бенчич встретится с победительницей пары Катерина Козлова (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия).

Турнир завершится 11 мая.

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