Суарес пообещал не праздновать возможный гол в ворота "Ливерпуля" в ответном матче ЛЧ

ТАСС, 7 мая. Нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес заявил, что не станет праздновать забитый мяч в ворота английского "Ливерпуля", если сумеет отличиться в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Слова футболиста, ранее выступавшего в составе британского клуба, приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

Первая встреча между командами состоялась в "Барселоне" 1 мая и завершилась победой испанского коллектива со счетом 3:0. Один из голов себе в актив записал Суарес. После забитого мяча уругвайский нападающий не скрывал радости.

"Я бесконечно уважаю поклонников "Ливерпуля", этот клуб дал мне многое, но люди должны понимать, как важен был результат прошлого матча. Я готов извиниться перед каждым оскорбленным моими действиями болельщиком. Надеюсь, на "Энфилде" (домашний стадион английского клуба - прим. ТАСС) меня встретят не свистом, а аплодисментами. Конечно, если я забью мяч в ворота "Ливерпуля", то не буду праздновать", - сказал футболист.

Суарес провел в составе "Ливерпуля" 133 матча. За это время он забил 82 мяча и сделал 47 результативных передач. В июле 2014 года нападающий перебрался в "Барселону". Испанский клуб заплатил за трансфер Суареса около €82 млн.