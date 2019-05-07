Дабл-дабл Хардена помог "Хьюстону" сравнять счет в серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт"

ТАСС, 7 мая. "Хьюстон" на домашнем паркете обыграл "Голден Стэйт" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 112:108.

Больше всех очков в составах обеих команд набрал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден - 38. При этом он сделал 10 подборов и четыре передачи. Дабл-даблом у команды хозяев также отметился форвард Пи Джей Такер (17 очков, 10 подборов).

Самым результативным игроком в составе "Голден Стэйт" стал Кевин Дюрант, набравший 34 очка. Дабл-дабл себе в актив записал форвард Дрэймонд Грин - 15 очков и 10 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал равным 2-2. Пятая встреча состоится в ночь на 9 мая. Пройдет она на площадке "Голден Стэйт".