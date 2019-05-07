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Футбол в России

Футболист ЦСКА Обляков признан лучшим игроком 27-го тура Российской премьер-лиги

В матче с "Динамо" 20-летний полузащитник отдал две голевые передачи
Иван Обляков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Иван Обляков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом во вторник сообщает пресс-служба РПЛ.

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РПЛ проводит в социальной сети "ВКонтакте" голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

В 27-м туре ЦСКА сыграл вничью в домашнем матче против московского "Динамо" (2:2), 20-летний Обляков отметился двумя результативными передачами. За полузащитника проголосовало 37% зрителей (16 615 голосов). Второе место в голосовании занял аргентинский нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси (27,4%), третьим стал черногорский нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич (17,52%).

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, имея в своем активе 45 очков. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против "Зенита". Матч состоится 12 мая.

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