Футболист ЦСКА Обляков признан лучшим игроком 27-го тура Российской премьер-лиги

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом во вторник сообщает пресс-служба РПЛ.

ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России

Победа была нужна как воздух.

Победа была нужна как воздух. ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России

На эту тему

РПЛ проводит в социальной сети "ВКонтакте" голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

В 27-м туре ЦСКА сыграл вничью в домашнем матче против московского "Динамо" (2:2), 20-летний Обляков отметился двумя результативными передачами. За полузащитника проголосовало 37% зрителей (16 615 голосов). Второе место в голосовании занял аргентинский нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси (27,4%), третьим стал черногорский нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич (17,52%).

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, имея в своем активе 45 очков. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против "Зенита". Матч состоится 12 мая.