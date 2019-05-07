Адвокат: все спортсмены России рискуют попасть в ситуацию, в которой оказалась Сергеева

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены будут находиться в зоне допингового риска до тех пор, пока Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не наведет порядок в закупке лекарственных средств и биодобавок, предназначенных непосредственно для самих атлетов. Такое мнение высказал ТАСС во вторник спортивный юрист Артем Пацев, который в настоящее время является адвокатом бобслеистки Надежды Сергеевой.

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметадизин, который входит в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). В конце декабря прошлого года спортсменка подала иск к ФМБА, обладающему фактически монопольным правом на медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов сборных команд России по олимпийским видам спорта, и производителю препарата "Метионин", который содержал триметадизин. В инструкции к препарату это вещество не было указано. И ФМБА, и производитель метионина ООО "Озон" не признают своей вины в том, что запрещенное вещество попало в лекарство, которое рекомендовало спортсменам само Федеральное медико-биологическое агентство.

"До тех пор, пока не будут предприняты реальные действия по тщательной лабораторной проверке чистоты препаратов, рекомендуемых нашим спортсменам, те продолжат находиться в зоне допингового риска. Нельзя исключать того, что любой из них еще может оказаться в той же ситуации, в какую попала не принимавшая сознательно запрещенные препараты Сергеева, которая понесла из-за чьей-то халатности или недобросовестности серьезные материальные и моральные потери", - заметил Пацев.

По словам юриста, ФМБА, настаивающая на том, чтобы спортсмены употребляли только предоставленные агентством препараты, добавки и лекарственные средства, должна либо сама заниматься чистотой рекомендуемой продукции, либо обязать производителей и поставщиков препаратов нести ответственность за чистоту поставляемой продукции.