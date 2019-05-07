Загитова сохранила лидерство в мировом рейтинге ISU. Медведева - третья

ТАСС, 7 мая. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сохранила лидерство в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает пресс-служба ISU.

16-летняя Загитова, проводящая второй сезон во взрослой карьере, имеет в активе 4510 баллов, при этом за прошедший сезон фигуристка набрала 2620 очков. Она выиграла чемпионат мира, стала серебряным призером чемпионата Европы, а также стала второй в финале Гран-при. Второе место занимает японская фигуристка Сатоко Мияхара (3459 очков), на третьем - россиянка Евгения Медведева (3384), завоевавшая бронзу мирового первенства. Серебряный призер Универсиады-2019 Станислава Константинова занимает девятую позицию (2514), чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова - 10-я (2345).

Россиянин Михаил Коляда в мировом рейтинге поднялся на третье место (3670). Возглавляет таблицу американец Натан Чен (4290). Второе место занимает японец Сёма Уно (4045). Серебряный призер чемпионата Европы - 2019 Александр Самарин - седьмой (2730).

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в зачете спортивных пар, имея в активе 4042 балла. Вторыми идут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (3709), третьими - россияне Наталья Забияко и Александр Энберт (3696).

В зачете танцевальных дуэтов лучшими среди российских спортсменов стали Александра Степанова и Иван Букин (3277, четвертое место). Возглавляют рейтинг американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (4098). На втором месте - французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (3490), на третьем - итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (3439). Российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занимает пятое место (3061).