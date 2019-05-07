Ватутин: ЦСКА надо извлечь уроки из поражения "Реалу" в прошлом "Финале четырех" Евролиги

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам и тренерскому штабу ЦСКА надо извлечь уроки из прошлогоднего поражения "Реалу" в "Финале четырех", а не из побед нынешнего сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент российского клуба Андрей Ватутин.

"Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА, "Реала", турецких "Фенербахче" и "Анадолу Эфес" пройдет в испанской Витории 17-19 мая.

"Если честно, про "Реал" я еще не думал. У нас была очень непростая серия [плей-офф] с "Басконией", она отняла очень много эмоциональных сил. И преимущество президента перед главным тренером в том, что он сейчас может не думать о "Реале". [Главный тренер] Итудис и команда наверняка думают об испанцах", - сказал Ватутин.

В полуфинале ЦСКА сыграет с "Реалом", "Фенербахче" встретится с "Эфесом".

"Реал" - действующий победитель Евролиги, в плей-офф почти не имел проблем с "Панатинаикосом". Сильный оппонент, то, что в регулярном чемпионате мы оба матча выиграли, уже не значит ничего. Только то, что можем обыгрывать "Реал", но "Финал четырех" - отдельное соревнование. Как мне кажется, команде надо извлечь уроки не столько из побед в регулярном сезоне, а больше из поражения в прошлогоднем полуфинале", - добавил Ватутин.