РФС отправил заявку на использование VAR в ответных матчах 1/2 финала Олимп - Кубка России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) о внедрении системы видеоассистента рефери (VAR) в ответных полуфинальных матчах Олимп - Кубка России. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

"РФС направил заявку в IFAB об использовании системы в ответных полуфинальных играх Кубка страны, решение станет известно до конца недели", - заявил Калошин.

Ответные матчи 1/2 финала Кубка России пройдут 15 мая - "Ростов" примет московский "Локомотив" (первый матч завершился вничью - 2:2), а тульский "Арсенал" дома встретится с екатеринбургским "Уралом" (первый матч - 0:1). В первых встречах была применена система VAR - после просмотра видеоповтора главным арбитром Алексеем Еськовым был удален полузащитник "Урала" Петрус Бумаль, а в другой игре судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота "Локомотива".

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 полуфиналов и финала Кубка России с использованием VAR, а также стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.