НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Спортсмен из Свердловской области Евгений Марков установил рекорд России по скоростному восхождению и спуску с Эльбруса. Он преодолел дистанцию 28 км менее чем за 4,5 часа, сообщил ТАСС директор международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race – 2019 Евгений Колчанов.

"Сегодня установлен новый рекорд России по забегу и спуску на Эльбрус. Россиянин Евгений Марков с поляны Азау до западной вершины Эльбруса (высота 5642 метров над уровнем моря) и обратно добрался за 4 часа 22 минуты 21 секунду", - сказал Колчанов.

Дистанция маршрута "поляна Азау - западная вершина Эльбруса - поляна Азау" составляет 28 км с набором высоты более 3,3 тыс. Марков также побил мировой рекорд по спуску с вершины, обойдя эквадорца Карла Эглофа.

Соревнования по скоростному восхождению на Эльбрус проходят в рамках XI международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race - 2019.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2019 году заявились около 500 спортсменов из 20 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. Мировой рекорд по восхождению и спуску с Эльбруса также принадлежит Эглофу - он покорил вершину за 4 часа 20 минут 45 секунд.