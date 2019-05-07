Казах Шынгыс Бейкашев лидировал в скоростном восхождении на Эльбрус на Red Fox Elbrus Race

НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Представитель Казахстана Шынгыс Бейкашев стал победителем скоростного восхождения на Эльбрус в рамках международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race - 2019, сообщил ТАСС во вторник директор фестиваля Евгений Колчанов.

Время победителя - 3 часа 33 минут 54 секунды. "Вторым стал россиянин Евгений Марков (3:39:54), третьим финишировал россиянин Виталий Шкель (3:43:31)", - сказал Колчанов.

Среди женщин первой вершину покорила представительница Кыргызстана Анна Оглоблина (4:20:48), второй - россиянка Наталья Руденко (4:27.49), на третьем месте ее соотечественница Елена Рухляда (4:30.14).

Дистанция маршрута "поляна Азау - западная вершина Эльбруса" составляет 12 км с набором высоты более 3,3 тыс. метров. В забеге приняли участие более 250 спортсменов-экстремалов из 20 стран мира.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2019 году заявились около 500 спортсменов, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. В 2017 году новый мировой рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф - 3 часа 26 минут. Ему же принадлежит еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут.