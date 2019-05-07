Арбитр Турбин рассудит матч чемпионата России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА

ТАСС, 7 мая. Судейская бригада во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова обслужит матч 28-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и столичным ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами главного арбитра станут Алексей Воронцов (Ярославль) и Максим Гаврилин (Владимир), резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч пройдет 12 мая в на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге, начало - 19:00 мск. После игры "Зениту" будет вручен кубок победителей чемпионата России сезона-2018/19.

Также в этот день Павел Кукуян из Сочи обслужит матч между московским "Спартаком" и "Уфой".

Днем ранее игру "Енисей" - "Краснодар" рассудит москвич Алексей Матюнин, на матче "Ахмат" - "Крылья Советов" будет работать Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Тур стартует 10 мая матчем "Оренбург" - "Урал", который обслужит Алексей Еськов из Москвы, встречу "Динамо" - "Ростов" рассудит Виталий Мешков из Дмитрова, на игру "Анжи" - "Арсенал" назначен Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), на матч "Локомотив" - "Рубин" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Все матчи тура начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево.