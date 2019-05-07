Гендиректор УК "Динамо": особенностью стадиона имени Яшина является многофункциональность

5 мая стало известно, что "ВТБ-Арена" вошла в шорт-лист претендентов на лучший спортивный объект года в мире. Церемония награждения The Stadium Business Awards ("Стэдиум бизнес эуордз") состоится 4 июня в британском Манчестере.

"Мы признательны жюри за включение "ВТБ Арены - Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина" в список номинантов престижной международной премии The Stadium Business Awards, которая вручается лидерам в сфере управления и эксплуатации спортивных сооружений, - сказал Андрей Лунтовский. - Отличительными особенностями стадиона являются многофункциональность, современные технологии и уникальная архитектура. Под одной крышей комплекса объединены две площадки: футбольный стадион и универсальная арена. На данный момент мы предоставили всю необходимую информацию по стадиону экспертному совету премии и с нетерпением ждем 4 июня, когда будут объявлены победители".

Помимо российской арены в число финалистов вошли "Файсерв Форум" (Милуоки, США), "Бэнк оф Калифорния Стэдиум" (Лос-Анджелес, США), "Марвел Стэдиум" (Мельбурн, Австралия), "Стэйт Фарм-Арена" (Атланта, США) и "Этихад Стэдиум" (Манчестер, Великобритания).

Реконструкция футбольного стадиона "Динамо" началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.

Хоккейное "Динамо" провело первую игру на новой арене в начале января, футбольный клуб должен был дебютировать в марте, но из-за проблем с газоном переезд на новый стадион был отложен. Ожидается, что команда проведет первую игру на арене 26 мая с тульским "Арсеналом" в заключительном туре чемпионата России, также, как ожидается, арена примет 6 июля матч за Суперкубок России по футболу. Церемония вручения наград The Stadium Business Awards проводится ежегодно с 2010 года. В 2019 году она пройдет на домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд".