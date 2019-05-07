Первый канал в прямом эфире покажет четыре матча сборной России по хоккею в группе на ЧМ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет четыре матча сборной России по хоккею на групповом этапе чемпионата мира 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Сборная России в группе B сыграет c командами Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции. В эфире Первого канала будут показаны игры с норвежцами (10 мая, начало - 17:15 мск), чехами (13 мая, 17:15), швейцарцами (19 мая, 21:15) и шведами (21 мая, 21:15). Также в прямом эфире будут показаны все игры национальной команды в плей-офф мирового первенства.

Комментаторами на матчах сборной России будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, в качестве приглашенного эксперта выступит двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.