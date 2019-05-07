Хоккеист Плэтт подписал двухлетний контракт с "Автомобилистом"

ТАСС, 7 мая. Нападающий Джефф Плэтт подписал соглашение сроком на два года с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 33-летним форвардом носит односторонний характер.

В завершившемся регулярном сезоне КХЛ Плэтт в составе хельсинкского "Йокерита" провел 50 матчей, набрав 24 (11 шайб + 13 передач) очка. В плей-офф форвард принял участие в четырех встречах, не сумев отметиться результативными действиями.

Помимо "Йокерита", Плэтт выступал за столичный ЦСКА, ярославский "Локомотив" и минское "Динамо". Всего в КХЛ нападающий провел 568 матчей, набрав 321 (176+145) очко. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Плэтт провел 46 встреч за клубы "Анахайм" и "Коламбус", набрав 14 (4+10) очков.

В составе юниорской сборной Канады Плэтт завоевал золото чемпионата мира 2003 года. В феврале 2012 года хоккеист принял белорусское гражданство. На минувшем мировом первенстве первого дивизиона группы А Плэтт помог сборной Белоруссии выйти в элитный дивизион чемпионата мира, набрав 7 (3+4) очков в пяти матчах.

"Автомобилист" в прошедшем сезоне впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, где проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в серии со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" занял первое место в Восточной конференции.