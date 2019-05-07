Фигуристка Константинова отметила вклад композитора Левашкевича в новую короткую программу

ТАСС, 7 мая. Российская фигуристка Станислава Константинова отметила, что композитор Леонид Левашкевич помог с выбором музыкального сопровождения при постановке короткой программы для нового сезона. Об этом 18-летняя спортсменка рассказала в интервью изданию "Газета.Ru".

В новом сезоне фигуристка в короткой программе выступит под композицию "Февраль", автором которой является Левашкевич.

"Я посоветовалась с Леонидом по поводу того, какие фрагменты "Февраля" стоит использовать в номере. Также он предложил нам другие варианты музыки для выступлений - у него потрясающе много интересных композиций, подарил свои диски. Будем слушать, будем выбирать", - сказала Константинова.

Также она отметила, что Левашкевич уже видел короткую программу, за исключением дорожки шагов, которая пока еще не поставлена. Константинова добавила, что композитор познакомился с ней и ее тренерским штабом самостоятельно, получив звонок от него. Она подчеркнула, что впервые в своей карьере будет показывать программу, в которой нет четкой сюжетной линии.

"Я не начинаю изображать из себя что-то, мне включают музыку, и я просто ее чувствую. Хотя признаюсь, что в программе есть некоторые моменты, которые мы намеренно утрировали, и таким образом все же создали небольшой сюжет, но неправильно было бы расписывать их в деталях. Некоторые чувства не стоит объяснять словами, я попытаюсь их показать. Я думаю, что у меня получится, поскольку уже в начале постановочного процесса я почувствовала, что мне не нужно особо настраиваться на эту программу", - добавила фигуристка.

В прошедшем сезоне Константинова стала первой среди взрослых спортсменок на чемпионате России, завоевав право представлять страну на чемпионате Европы. На европейском первенстве в Минске она стала четвертой, также спортсменка завоевала бронзовую медаль на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске.