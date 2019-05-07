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Гандбольный тренер Трефилов надеется восстановиться от операции на сердце к середине лета

В марте специалиста выписали из больницы

ТАСС, 7 мая. Главный тренер женской сборной России по гандболу и клуба "Кубань" Евгений Трефилов выразил надежду на то, что сумеет восстановиться в полной мере к середине лета и работать в полную силу после операции на сердце. Об этом он рассказал во вторник службе информации Олимпийского комитета России (ОКР).

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В феврале нынешнего года специалист перенес операцию на сердце в Краснодаре. В марте он был выписан из больницы. Затем он проходил курс реабилитации в санатории в городе Горячий Ключ, а позднее вернулся на дополнительный курс реабилитации. 6 мая Трефилов принял участие в тренировке "Кубани".

"Сейчас все мысли связаны с "Кубанью", надо помочь команде занять третье место в чемпионате. Подготовку к новому сезону начнем 1 июля. 30 июля "Кубань" примет участие в представительном турнире в Нидерландах. Надеюсь, что к середине лета полностью восстановлюсь и смогу работать без медицинских ограничений", - сказал 63-летний Трефилов.

Он отметил, что продолжал следить за женской сборной России. Также специалист добавил, что приходит в рабочее состояние.

"Конечно, информация поступала. Я же работаю с женскими коллективами. Сейчас потихоньку прихожу в норму. Но силы пока еще не те, чтобы проявлять привычную активность на тренировках", - продолжил Трефилов.

В текущем сезоне "Кубань" продолжает борьбу за бронзовые медали чемпионата России. Первый матч за третье место пройдет 16 мая в Звенигороде, "Кубань" сыграет против местной "Звезды".

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