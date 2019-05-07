Полиция ищет людей, вывесивших несанкционированный баннер на матче ЦСКА - "Динамо"

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Полиция занимается поиском людей, которые были ответственны за размещение несанкционированного баннера на матче 27-го тура чемпионата России по футболу между московскими клубами ЦСКА и "Динамо". Об этом ТАСС во вторник сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин после пресс-конференции по итогам тура.

Победа была нужна как воздух. ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России

В середине второго тайма на трибуне болельщиков ЦСКА был вывешен баннер с надписью "6 млрд рублей - внедрение Fan ID (паспорт болельщика - прим. ТАСС) или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад".

"Конечно, такое нельзя допускать, клуб понесет наказание в виде штрафа. Что касается болельщиков, которые вывесили этот баннер, - полиция уже занимается поисками этих людей", - сказал Мейтин.

Матч прошел в воскресенье на "ВЭБ-Арене" и завершился вничью - 2:2. В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 45 очков, "Динамо" идет 12-м, в активе команды 30 очков.