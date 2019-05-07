Главный тренер БК ЦСКА Итудис признался, что не думает о продлении контракта

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис не думает о продлении контракта с клубом в данный момент, он сконцентрирован на успешном выступлении в Евролиге. Об этом он заявил журналистам во вторник.

Контракт Итудиса истекает в конце нынешнего сезона.

"Мой контракт - это последнее, о чем я думаю. Этот вопрос не беспокоит меня совсем, - сказал Итудис. - У клуба есть ожидания от нас - мы их понимаем, понимаем ситуацию и хотим принести радость и счастье болельщикам".

В полуфинале Евролиги ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", в другом матче сыграют турецкие "Фенербахче" и "Эфес".

"Мы встречаемая с действующим чемпионом. Уважаем его, "Реал" - это великий клуб. Дважды играли с ними в регулярном чемпионате, дважды победили, но это не важно, - отметил Итудис. - Мы знаем "Реал", знаем сильные и слабые стороны команды".

"Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА, "Реала", турецких "Фенербахче" и "Эфеса" пройдет в испанской Витории-Гастейсе 17-19 мая.