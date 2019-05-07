Пустовойтова сможет судить матчи Футбольной национальной лиги уже в следующем сезоне

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Арбитр Анастасия Пустовойтова может начать работу на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) уже в следующем сезоне, речи о матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) пока не идет. Об этом на пресс-конференции по итогам тура заявил во вторник руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

1 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении судейской бригады во главе с россиянкой Пустовойтовой на финал женской Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ассистентами 38-летней Пустовойтовой станут россиянка Екатерина Курочкина и румынка Петруца Югулеску. В финале сыграют французский "Лион" и испанская "Барселона", матч состоится в Будапеште 18 мая.

"Мы сделали все, что от нас [департамента] зависело, чтобы женщины судили матчи РПЛ. Мы Настю [Пустовойтову] привлекали к работе на матчах между мужчинами, в Кубке ФНЛ, например. Она сдала полностью мужской тест на сборах, она прогрессирует, говорить о РПЛ пока рано, но если все будет идти хорошо, то на следующий год мы внесем ее в список арбитров, которые могут судить в ФНЛ. Мужской футбол быстрее, чем женский, женщина не всегда может успеть, но если все получится, то я был бы только рад", - сказал Егоров.

В этом сезоне Пустовойтова судила два матча женской Лиги чемпионов. Ранее она работала на матчах женского чемпионата Европы 2017 года, а также получила приглашение на чемпионат мира - 2019 среди женских команд во Франции от судейского комитета Международной федерации футбола. Россиянка является арбитром международной категории с 2009 года.