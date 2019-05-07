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Лига Европы

Карасев назначен четвертым арбитром на матч Лиги Европы между "Валенсией" и "Арсеналом"

Встреча пройдет в Валенсии в четверг 9 мая

ТАСС, 7 мая. Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым судьей на ответный полуфинальный матч Лиги Европы по футболу между испанской "Валенсией" и английским "Арсеналом". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ответная встреча состоится в Валенсии 9 мая. Начало матча - 22:00 мск. Первый матч завершился в пользу "Арсенала" - 3:1. 

Обслужит предстоящую игру бригада голландских арбитров во главе с Данни Маккели. Помощниками рефери будут Марио Дикс и Хессел Стегстра. Дополнительными ассистентами встречи назначены Деннис Хиглер и Кампхейс Йохем. 

Ответный полуфинальный матч между английским "Челси" и немецким "Айнтрахтом" обслужит румынский рефери Овидиу Хацеган. Встреча состоится в Лондоне 9 мая. Первая игра завершилась вничью (1:1).

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